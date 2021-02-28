В воскресное утро Петербурге свободен от пробок

В воскресное утро Петербурге свободен от пробок
Утренние пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Жители Северной столицы высыпаются перед началом новой рабочей недели. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.пробки», в воскресенье, 28 февраля, к 8:30 утра загруженность городских трасс оценивается в 1 балл. К 12 часам пробки могут увеличиться до 3 баллов.

Небольшие заторы наблюдаются на площади Ленина, Большой Морской улице, Адмиралтейской набережной, Невском и Лиговском проспектах, а также у Благовещенского, Дворцового и Биржевого мостов со стороны Васильевского острова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний день зимы петербуржцев ожидают осадки в виде мокрого снега и +3 градуса.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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