В воскресное утро Петербурге свободен от пробок

Жители Северной столицы высыпаются перед началом новой рабочей недели. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.пробки», в воскресенье, 28 февраля, к 8:30 утра загруженность городских трасс оценивается в 1 балл. К 12 часам пробки могут увеличиться до 3 баллов.

Небольшие заторы наблюдаются на площади Ленина, Большой Морской улице, Адмиралтейской набережной, Невском и Лиговском проспектах, а также у Благовещенского, Дворцового и Биржевого мостов со стороны Васильевского острова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний день зимы петербуржцев ожидают осадки в виде мокрого снега и +3 градуса.