В Германии перечислили три условия завершения «Северного потока — 2»

В Германии перечислили три условия завершения &#171;Северного потока — 2&#187;
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия завершения строительства «Северного потока — 2».

Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока — 2» с возможностью допуска к нему ЕС, сообщает Spiegel.

Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор», который предполагает скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка. В-третьих, Германия может увязать начало работы газопровода с выполнением Россией ряда политических условий, таких как украинский вопрос и дело Алексея Навального.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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