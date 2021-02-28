В Apple Pay разрешать добавлять карты «Мир»

В ближайшее время карты российской платежной системы «Мир» сделают доступными для привязке к приложению бесконтактной оплаты Apple Pay.

Нововведение планируется запустить уже в конце апреля — конкретнее сроки определят банки, занимающиеся выпусками карт, передает РБК. Издание опросило крупные кредитные организации, которые подтвердили готовность сотрудничества между системой «Мир» и Apple Pay.

При этом владельцы смартфонов на базе операционной системы Android уже сейчас могут беспрепятственно пользоваться возможностью бесконтактной оплаты картой «Мир» — для них доступны приложения Samsung Pay и Mir Pay.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянам после проведения пенсионной реформы в 2018 году стали чаще отказывать в назначении пенсионных выплат. Так, только за 2019 год ведомство вынесло 175,3 тысячи подобных решений.