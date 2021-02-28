Автомобиль проехался по проспекту Культуры и остался без колеса

Автомобиль проехался по проспекту Культуры и остался без колеса
Водитель не заметил яму на дороге и остался без колеса. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы обнаружили дорожные ямы, которые раньше прятались под покровом снега.

На проспекте Культуры автомобиль лишился колеса из-за повреждения на дороге. По словам очевидцев, причина в дорожных ямах, которых раньше не был видно из-за снега.

Водитель показал свой автомобиль Kia. На фото видно, как одно колесо отлетело, а второе лопнуло. Тем самым он предупредил остальных участников движения о яме и попросил их быть внимательнее, чтобы не застрять так же, как он.

«Снег растаял и асфальт вместе с ним. На проспекте Культуры, перед путепроводом, в сторону КАДа, глубокая яма. Я уже влетел», — пишет водитель в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на перекрестке Маршала Говорова остановило движение трамваев. Участники аварии заняли большую часть дороги.

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