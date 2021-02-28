Автомобиль проехался по проспекту Культуры и остался без колеса

Петербуржцы обнаружили дорожные ямы, которые раньше прятались под покровом снега.
На проспекте Культуры автомобиль лишился колеса из-за повреждения на дороге. По словам очевидцев, причина в дорожных ямах, которых раньше не был видно из-за снега.
Водитель показал свой автомобиль Kia. На фото видно, как одно колесо отлетело, а второе лопнуло. Тем самым он предупредил остальных участников движения о яме и попросил их быть внимательнее, чтобы не застрять так же, как он.
«Снег растаял и асфальт вместе с ним. На проспекте Культуры, перед путепроводом, в сторону КАДа, глубокая яма. Я уже влетел», — пишет водитель в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на перекрестке Маршала Говорова остановило движение трамваев. Участники аварии заняли большую часть дороги.