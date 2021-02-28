В Швеции описали «планы» России на Арктику фразой из мультфильма «Маши и Медведя»

В Швеции описали планы РФ на Арктику фразой из «Маши и Медведя». Фото: pixabay.com

В Швеции описали планы РФ на Арктику фразой из «Маши и Медведя». Фото: pixabay.com

Шведская журналистка Анна-Лена Лорен описала «планы» России на Арктику фразой из российского мультфильма «Маша и Медведь».

Она сослалась на серию, где главные герои должны подарить новогодние подарки, однако Маша легла на них и сказала: «Не дам!». Статья опубликована в издании Dagens Nyheter.

«Вкратце об отношении российского правительства к Арктике», — отметила Лорен.

Она также отметила, что России принадлежит почти 50% региона. По ее словам, РФ якобы хочет получить контроль и над другими зонами.

Журналистка также уверена в том, что Россия намерена получить полный контроль над Северным морским путем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что антропогенный фактор, конечно, влияет на таяние ледников, однако скорость этого процесса зависит и от скорости течений и ветра над Арктикой. Теплые и холодные потоки воздуха с материка способны остужать или нагревать лед и океан.