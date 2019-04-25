Российская Арктика тает круглый год, а американская — только летом

“Сезонная память” ведет к формированию более слабого льда на российской стороне.

Лед российской части Арктики тает быстрее канадской и американской стороны. Причинами этого являются циркуляции воздуха в Арктике, сообщает журнал Atmosphere 25 апреля.

Антропогенный фактор, конечно, влияет на таяние ледников, однако скорость этого процесса зависит и от скорости течений и ветра над Арктикой. Теплые и холодные потоки воздуха с материка способны остужать или нагревать лед и океан. В последние годы в Северной Америке наблюдают суровые зимы с низкими температурами.

Как выяснили ученые,российская часть Арктики тает круглый год, а американская — только летом. Ученые МФТИ заявили, что многолетние ледовые пласты, которые составляли большую часть ледников в море Лаптевых, изменились на сезонные — а они сопротивляются теплу хуже и меньше защищают океан от нагревания. Ученые считают, что ледяной покров формируется в зависимости от климатических условий в последний сезон — этот процесс получил название “сезонной памяти”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что российский генерал назвал главную угрозу человечеству.