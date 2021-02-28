В Петербурге 1 марта будет ветрено и туманно

В первый день весны в Северной столице ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

В ночь на 1 марта и утром местами возможен слабый туман. Ветер подует со скоростью 8-13 метров в секунду. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха ночью составит от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до 3-5 градусов выше нуля.

Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление в течение суток будет слабо понижаться.

Автомобилистов призвали соблюдать предельную осторожность. Важно вовремя включать фары и не превышать скорость, чтобы не создавать аварийную ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласти весна также начнется с густого тумана.