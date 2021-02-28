Стоянов прокомментировал информацию о зарплатах звезд «Ворониных»

Он отметил, что раскрывать такую информацию некрасиво.

Актер театра и кино Юрия Стоянов прокомментировал слова коллеги Екатерины Волковой, которая раскрыла информацию о заработках звезд сериала «Воронины». Об этом пишет iReactor.

Он заявил, что раскрывать гонорары как минимум некрасиво. Артист подчеркнул, что никто не зарабатывает огромных сумм. Стоянов пояснил, что есть четыре категории актеров: хорошие, плохие, востребованные и невостребованные. Он призвал не удивляться большим заработкам артистом, так как они способны собрать благодаря своим именам целые залы кинотеатров.

Напоминаем, что Волкова уверяла, что начинающие киноактеры получают максимум семь тысяч рублей, узнаваемый – 25 тысяч, звезда – до 100 тысяч, а мегазвезда – от 150 до 240 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что располневшая до неузнаваемости звезда «Ворониных» Волкова шокировала фанатов.