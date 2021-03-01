В Петербурге вора-рецидивиста задержали за роман с семиклассницей

В Петербурге вора-рецидивиста задержали за роман с семиклассницей
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

В полицию обратилась жительница Петербурга и пожаловалась на роман своей 13-летней дочери с 21-летним молодым человеком.

Женщина сообщила, что 21-летний безработный в ее квартире в Красносельском районе вступал в половую связь с ее дочерью-семиклассницей.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Выяснилось, что в прошлом он не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошла групповая драка со стрельбой. Конфликт разгорелся у общежития Балтийского государственного технического университета «Военмех».

Вор задержание красносельский район


 

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