В Петербурге вора-рецидивиста задержали за роман с семиклассницей

В полицию обратилась жительница Петербурга и пожаловалась на роман своей 13-летней дочери с 21-летним молодым человеком.

Женщина сообщила, что 21-летний безработный в ее квартире в Красносельском районе вступал в половую связь с ее дочерью-семиклассницей.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также в отношении него составили протокол за мелкое хулиганство. Выяснилось, что в прошлом он не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошла групповая драка со стрельбой. Конфликт разгорелся у общежития Балтийского государственного технического университета «Военмех».