В кальянной Выборга произошла драка со стрельбой

В кальянной Выборга произошла драка со стрельбой
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В кальянной «Сайгон», которая находится в Выборге на улице Южный Вал произошла драка со стрельбой.

По словам очевидцев, в заведение вошли семь человек в медицинских масках. В результате внезапно возникшей ссоры с посетителями началась драка, раздались три выстрела.

В результате происшествия пострадали трое посетителей, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Участники драки разыскиваются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том. что накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра.

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