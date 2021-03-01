Задержан один из участников стрельбы в Выборгском районе

Сотрудники полиции задержали одного из участников хулиганской стрельбы в Выборгском районе Петербурга.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. В полицию поступило сообщение от мужчины о том, что по Юкковскому шоссе (Осиновая роща, дом 5) произошла стрельба на улице.

Оказалось, что 33-летний и двое 38-летних местных жителей, из предмета, похожего на охолощенный автомат, несколько раз выстрелили в воздух. Трое мужчин доставлены в отдел полиции, в отношении них составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне вечером в полицию из Мариинской больницы сообщили о госпитализации мужчины. По данным медиков, потерпевшего забрали в больницу с огнестрельным ранением правого бедра.