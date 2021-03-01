Еще одного полицейского заподозрили в сливе данных для расследования Навального

Еще одного полицейского заподозрили в сливе данных для расследования Навального
Оппозиционер Алексей Навальный. Фото: скриншот поста в Instagram

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Основанием для этого стал слив данных пассажиров, летевших одним рейсом в блогером и оппозиционером Алексеем Навальным тот в день, когда ему стало плохо на борту самолета.

Следствие подозревает майора полиции из Петербурга. По предварительной информации, он якобы искал в базе данных по авиаперелетам информацию о рейсах из Томска в Домодедово, потом выбрал рейс авиакомпании S7 и передал полученные сведения третьему лицу, сообщает «Коммерсант».

Инцидент с Алексеем Навальным произошел в конце августа. Он почувствовал себя плохо на борту самолета до Москвы и был госпитализирован в Омске. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ. После этого он был перевезен в берлинскую клинику. Там заявили, что его отравили «Новичком». Российские врачи следов яда в крови не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил российскому оппозиционеру Алексею Навальному новую идею относительно личности его отравителя.

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