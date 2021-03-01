Следствие заинтересовалось смертью экс- участницы Little Big

Следственные органы в Петербурге проводят проверка по факту обнаружения 28 февраля на Рыбацком проспекте тела экс- участницы группы Little Big Анны Кастельянос без внешних признаков насильственной смерти.

Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти, сообщили в Следственном комитете.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, экс- участницу группы Little Big Анну Кастельянос обнаружили мертвой в Петербурге. Об этом стало известно в понедельник, 1 марта.

Тело женщины нашли в квартире на Рыбацком проспекте. Об этом узнал волонтер, который пришел навестить Анну. У артистки были проблемы со здоровьем. Она жаловалась на боли в спине. У нее была третья группа инвалидности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская группа Little Big собирается поехать на «Евровидение» в следующем году. Об этом участники коллектива рассказали в интервью радио Energy.