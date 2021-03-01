Джанаев может перейти в «Зенит» летом

Джанаев может перейти в «Зенит» летом
Сослан Джанаев. Фото: www.instagram.com/sosik8787/

Голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев может перейти в «Зенит» этим летом.

Петербургский клуб рассматривает вариант с приобретением Джанаева на правах свободного агента, сообщает «Чемпионат». Как сообщает источник издания, «Зенит» не уверен в том, что удастся договориться о новом контракте с Андреем Луневым.

Напомним, что в нынешнем сезоне 33-летний Джанаев защищает цвета «Сочи». Соглашение голкипера с «Сочи» действует до 30 июня 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист петербургского «Зенита» Данила Прохин проведет в составе сочинской команды полтора года. Игрока подписали в аренду. Его отправили в «Сочи» набираться опыта для игр уже за основную команду из Северной столицы.

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