«Сочи» арендовал футболиста «Зенита» Прохина

Футболист петербургского «Зенита» Данила Прохин проведет в составе сочинской команды полтора года. Игрока подписали в аренду.

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, аренда игрока закончится в конце сезона-2021/22. Футболиста отправили в «Сочи» набираться опыта для игр уже за основную команду из Северной столицы.

Отметим, что на данный момент Даниле Прохину 19 лет. В «Зенит» молодой футболист попал только в 2018 году. Первый матч в составе петербургской команды был проведен в июле 2020 году против «Ахмата». Всего игрок провел 11 матчей и стал чемпионом России, а также обладателем кубка России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бригада Алексея Матюнина будет судить матч «Зенита» с «Ростовом».

Матч «Зенит – Ростов» пройдет в Петербурге в субботу, 27 февраля. Команды выйдут на «Газпром Арену» в 16:30 по московскому времени.