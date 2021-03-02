На Украине заявили, что подготовились к запуску газопровода «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев подготовился к запуску газопровода «Северный поток — 2».

Он отметил, что страна может потерять доходы от транзита из-за запуска газопровода и «компонент безопасности», но не будет иметь проблем с дефицитом газа.

«… за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — цитирует его слова «Украинская неделя».

При этом он добавил, что страна «относительно защищена» на газовом рынке.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.