Пожар в психоневрологическом интернате под Тверью унес жизнь одного человека

В результате пожара в психоневрологическом интернате в Тверской области погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Также известно, что в результате происшествия пострадали три человека. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в психоневрологическом интернате в Тверской области произошел пожар. Из здания вывели 54 человека. Сигнализация в здании сработала в 23.48 по московскому времени. Возгорание было зафиксировано на площади 15 квадратных метров на первом этаже.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 1 марта в Красногвардейском районе вспыхнула трехкомнатная квартира. По словам местных жителей, в ней погибли два человека — мать и сын.