В Петербурге 2 марта будет ветрено и без осадков

Во вторник, 2 марта, в Петербурге ожидается ветреная погода без осадков. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в городе будет определяться восточной периферией антициклона, господствующего над Европой. В облаках будет много прояснений. Осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут +2…+4 градуса, в Ленобласти температура воздуха составит 0…+5 градусов. Порывистый ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.