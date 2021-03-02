В Петербурге уборочная техника не доехала до спальных районов на юге

В Петербурге уборочная техника не доехала до спальных районов на юге
Уборка снега в Петербурге. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противогололедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 2 марта дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами обрабатывают центральные улицы, много машин в Петродворцовом и Кронштадском районах, на севере города.

Не видно спецтехники в Зеленогорске, Веселом Поселке, Обухово и Купчино.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге более 30% домов пока не успели подготовить к зиме. Среди предстоящих работ – закупка к осени 25 тысяч тонн реагентов.

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