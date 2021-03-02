В Ленобласти коронавирус подхватили еще 149 человек

В Ленобласти коронавирус подхватили еще 149 человек
Коронавирус. Фото: pixabay

За сутки в Ленинградской области зафиксировано 149 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше всего заражённых выявлено во Всеволожском районе — 7949 (+41 за прошедшие сутки, а также в Гатчинском — 5183 (+23). В Выборгском — 3553 (+23).

С начала пандемии в Ленобласти зарегистрировано 36 300 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 32 770 пациентов, число смертельных исходов достигло 657.

С начала пандемии в России выявлено 4 268 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 896 летальных исходов. Общее число тех, кто выздоровел составило 3 838 040 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet

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