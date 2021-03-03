Число самозанятых жителей Петербурга за год выросло на 12%

Среди преимуществ закона о самозанятых опрошенные соискатели называли отсутствие необходимости сдавать отчётность и заводить кассовый аппарат, а также лёгкость регистрации. Что касается недостатков закона о самозанятости, то почти половина соискателей посчитали минусом то, что за работу не начисляется рабочий стаж и пенсия и отсутствие пособий на случай болезни или ухода в декрет. Кроме того, минусом назвали необходимость платить налог ежемесячно. Фото: pixabay

Среди преимуществ закона о самозанятых опрошенные соискатели называли отсутствие необходимости сдавать отчётность и заводить кассовый аппарат, а также лёгкость регистрации. Что касается недостатков закона о самозанятости, то почти половина соискателей посчитали минусом то, что за работу не начисляется рабочий стаж и пенсия и отсутствие пособий на случай болезни или ухода в декрет. Кроме того, минусом назвали необходимость платить налог ежемесячно. Фото: pixabay

Эксперты сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter изучили, как изменилось мнение относительно самозанятости среди жителей Петербурга за год.

В частности, самозанятые горожане с начала 2021 года опубликовала почти 2 тысячи резюме, что на 12% выше, чем в начале 2020-го. Чаще всего рабочий опыт самозанятых составляет более 6 лет, кроме того, данный налоговой режим преимущественно используют мужчины 30-40 лет. Наибольший интерес для трудоустройства среди самозанятых представляют вакансии в сферах «ИТ, телеком», «Продажи», «Транспорт и логистика», «Административный персонал» и «Строительство».

В среднем, самозанятые рассчитывают на зарплату от 25 до 55 тысяч рублей. Интересно, что 88% соискателей готовы на временную занятость, притом на полный рабочий день. Число вакансий для самозанятых в Петербурге также растет в геометрической прогрессии: за январь-февраль опубликовано в 16 раз больше вакансий, чем год назад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых высокооплачиваемых вакансиях для пенсионеров на HeadHunter.