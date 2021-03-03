Выбор свалочного газа на полигоне Северная Самарка оказался фейком

В социальных сетях несколько дней назад стала активно распространяться информация о якобы выбросе «свалочного газа» на мусорном полигоне Северная Самарка во Всеволожском районе Ленинградской области.

Интернет-пользователи утверждали, что некий «выброс» случился в первый день весны. Корреспондент издания Online47 связался с Госэконадзором по Ленобласти, чтобы уточнить, действительно ли описываемая в социальных сетях ситуация имела место быть.

Как выяснилось, распространяемая информация не соответствует действительности. Специалисты ведомства выезжали к полигону, чтобы проверить факт выброса свалочного газа, однако это не подтвердилось. Напомним, что на полигоне находится около 30 млн тонн отходов. «Северная Самарка» будет первым мусорным полигоном, который закроют в 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале со льда рек и каналов Санкт-Петербурга собрали почти 190 кубометров мусора.