Выбор свалочного газа на полигоне Северная Самарка оказался фейком

Выбор свалочного газа на полигоне Северная Самарка оказался фейком
Фото: pixabay

В социальных сетях несколько дней назад стала активно распространяться информация о якобы выбросе «свалочного газа» на мусорном полигоне Северная Самарка во Всеволожском районе Ленинградской области.

Интернет-пользователи утверждали, что некий «выброс» случился в первый день весны. Корреспондент издания Online47 связался с Госэконадзором по Ленобласти, чтобы уточнить, действительно ли описываемая в социальных сетях ситуация имела место быть.

Как выяснилось, распространяемая информация не соответствует действительности. Специалисты ведомства выезжали к полигону, чтобы проверить факт выброса свалочного газа, однако это не подтвердилось. Напомним, что на полигоне находится около 30 млн тонн отходов. «Северная Самарка» будет первым мусорным полигоном, который закроют в 2021 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале со льда рек и каналов Санкт-Петербурга собрали почти 190 кубометров мусора.

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Выбор свалочного газа на полигоне Северная Самарка оказался фейком