Более половины россиян, которые остались без работы во время пандемии, не смогли трудоустроиться

Большинство россиян, которые остались без работы во время пандемии коронавируса, не смогли снова трудоустроиться.

Новую работы смогли найти 41% россиян, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные экспертов Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР).

По словам экспертов, гражданам не очень активно помогали трудоустроиться, однако центры занятости переориентировались на предоставление установленных правительством денежных выплат.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев отмечает, что граждане стали чаще регистрироваться как официально безработные благодаря увеличению пособий по безработице.

Аналитики также отмечают, что повышение пособий в этом году помогло бы рынку труда быстрее восстановиться. Отметим, что с 11 по 25 января в России были уволены свыше 615 тысяч человек — такие цифры приводятся в пояснительной записке к законопроекту о межбюджетных трансфертах, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в качестве мер социальной поддержки Минтруд предложил возмещать работодателям часть расходов на выплаты сотрудникам, устроившимся через биржу труда. На реализацию данной программы могут направить 12 миллиардов рублей.