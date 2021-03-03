Стали известны имена кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

Стали известны имена кандидатов на звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»
Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Борис Эйфман. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В среду, 3 марта, председатель Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров объявил имена кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» в 2021 году.

Жюри предстоит выбрать победителя из четырёх человек. Среди них директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский, народный артист РФ Борис Эйфман, учёный Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Юрий Васильев и гендиректор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов, сообщили в пресс службе петербургского закса.

Звание присуждается за вклад в науку, культуру, экономику и развитие общества. Получить его может не только гражданин России, но и житель любой другой страны, а также лицо без гражданства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице награду «За милосердие» вручили за реализацию программ поддержки социально незащищенных граждан. Губернаторским знаком удостоились 50 петербуржцев. Награды удостоились в текущем году медики, педагоги, сотрудники органов исполнительной власти, районных администраций, социальных служб.

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