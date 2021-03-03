В Ленобласти 4 марта ожидается похолодание

В Ленобласти 4 марта ожидается похолодание
В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В четверг, 4 марта в Ленинградской области ожидается похолодание.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В ночное время суток местами пройдет умеренный снег.

Ветер северо-западного направления подует до 8-13 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут –3 и –8 градусов, днем потеплеет до 0, но в среднем температура воздуха будет держаться на уровне –5 градусов. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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