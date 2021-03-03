Путин призвал оградить несовершеннолетних от вовлечения в незаконные акции

Президент России Владимир Путин поручил МВД России оградить российских подростков от попыток вовлечь их в незаконные акции протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Он попросил ведомство активнее выявлять тех, кто занимается привлечением несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что для этого необходимо проводить мониторинг интернета.

Также президент РФ заявил, что цели таких людей являются эгоистичными и «хорьковыми».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти России негативно настроены против любых незаконных протестных акций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отсутствие митингов должно являться нормой.