Путин призвал оградить несовершеннолетних от вовлечения в незаконные акции

Путин призвал оградить несовершеннолетних от вовлечения в незаконные акции
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил МВД России оградить российских подростков от попыток вовлечь их в незаконные акции протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Он попросил ведомство активнее выявлять тех, кто занимается привлечением несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях, сообщает ТАСС.

Путин отметил, что для этого необходимо проводить мониторинг интернета.

Также президент РФ заявил, что цели таких людей являются эгоистичными и «хорьковыми».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти России негативно настроены против любых незаконных протестных акций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что отсутствие митингов должно являться нормой.

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