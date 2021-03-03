Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» будет мощным ударом по Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский оценил последствия для Украины от завершения проекта «Северный поток — 2».

«Если «поток» будет достроен, это будет мощный удар по Украине», — заявил он.

Зеленский отметил, что завершение строительства газопровода станет третьим или четвертым ударом «кроме Донбасса и Крыма», сообщает РИА «Новости».

По его словам, ЕС и США вместе с Украиной «многое сделали», чтобы «Северный поток — 2» не был достроен.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.