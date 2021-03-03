Из Петербурга в Гонконг не пустили 9 тонн свиных кудрявок

Из Петербурга в Гонконг не пустили 9 тонн свиных кудрявок
Проблемой стали неправильно оформленные документы. Фото: pixabay

В морском порту Петербурга сотрудники регионального Россельхознадзора проверили экспортную партию свиных кудрявок. Дальше груз не отправился.

В ходе проверки было выявлено, что в протоколах не указан метод определения содержания в продукции ртути. Также в документах «не были должным образом прописаны место осуществления лабораторной деятельности, ссылка на план и метод отбора образцов, состояние доставленного образца, идентификацию лиц, утвердивших отчет».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дальнейшее движение груза было приостановлено.

Свиная кудрявка – это мясной продукт, производимый из свиной ободочной кишки, используется в качестве оболочки для колбасных изделий и компонента фарша ливерных колбас.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил 100 тонн зерна кукурузы для попкорна. Специалисты не выявили нарушений и разрешили выпуск партии.

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