Бузову и Моргенштерна могут отправить на «Евровидение»

Певица Ольга Бузова и рэпер Моргенштерн могли бы поехать на конкурс «Евровидение-2021» от России. Такое мнение выразил продюсер музыкального фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл.

По его словам, не всех российских артистов надо отправлять на международный конкурс. Маршалл подчеркнул, что на «Евровидении» совершено нечего делать нашим рок-музыкантам.

В интервью с НСН продюсер в шутку заявил, что на песенный конкурс можно было бы отправить Бузову и Моргенштерна. И добавил, что потом они могли бы поехать в мировое турне «без обратного заезда в Россию».

Напомним, Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме в Нидерландах. Музыкальное состязание будет длиться с 18 по 22 мая. Пока неизвестно, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участник «Евровидения 2021» от России станет известен 8 марта.