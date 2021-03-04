В ВОЗ оценили ситуацию с «ковидными» паспортами

Сейчас в мире не существует необходимости для введения паспортов вакцинации, заявила представитель ВОЗ. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Сейчас в мире не существует необходимости для введения паспортов вакцинации, заявила представитель ВОЗ. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом рассказала представитель организации Мелита Вуйнович.

По ее словам, внедрение ковид-паспортов» в системы здравоохранения стран сейчас не является приоритетом для борьбы с пандемией. И добавила, что ВОЗ не исключает, что в будущем составит рекомендации по внедрению таких документов.

Вуйнович отметила в эфире телеканала «России 24», что ВОЗ будет сотрудничать со всеми государствами в данном вопросе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила против введения аналогов COVID-паспортов в российских регионах. Она заявила, что у россиян есть только один паспорт и других не нужно.