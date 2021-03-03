Петербуржец хотел украсть товар из магазина, но вместо этого сломал ногу

На севере Петербурга мужчина попытался пронести мимо кассы супермаркета бутылку чая, но все пошло не по плану. Попытка преступления закончилась госпитализацией.
Инцидент произошел в магазине «Перекресток». 23-летний мужчина признает, что кражу совершил по глупости. Деньги у него, хоть и на проезд, но были.
Как сообщила «Фонтанка», место административного протокола молодого человека поволокли в подсобку. Приглашенный сотрудниками магазина майор полиции принялся там его бить.
Из магазина мужчину забрали на носилках и доставили в приемный покой НИИ Джанелидзе. Медики выявили у него оскольчатый перелом голени со смещением на двух костях, легочную обструкцию, травму головы.
Теперь пострадавший готовится к операции на ноге общей стоимостью около 150 тысяч рублей
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцам понадобилось 8 минут на задержание хулиганов, укравших рулле с салями на Сизова. Трех мужчин передали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.