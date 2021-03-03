Петербуржец хотел украсть товар из магазина, но вместо этого сломал ногу

Петербуржец хотел украсть товар из магазина, но вместо этого сломал ногу
Мужчину госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На севере Петербурга мужчина попытался пронести мимо кассы супермаркета бутылку чая, но все пошло не по плану. Попытка преступления закончилась госпитализацией.

Инцидент произошел в магазине «Перекресток». 23-летний мужчина признает, что кражу совершил по глупости. Деньги у него, хоть и на проезд, но были.

Как сообщила «Фонтанка», место административного протокола молодого человека поволокли в подсобку. Приглашенный сотрудниками магазина майор полиции принялся там его бить.

Из магазина мужчину забрали на носилках и доставили в приемный покой НИИ Джанелидзе. Медики выявили у него оскольчатый перелом голени со смещением на двух костях, легочную обструкцию, травму головы.

Теперь пострадавший готовится к операции на ноге общей стоимостью около 150 тысяч рублей

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что росгвардейцам понадобилось 8 минут на задержание хулиганов, укравших рулле с салями на Сизова. Трех мужчин передали в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб полиция


 

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