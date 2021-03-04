Полиция Петербурга объяснили перекрытие центра 6 февраля

Депутат петербургского закса Борис Вишневский получил ответ правоохранительных органов на свой запрос по поводу перекрытия центра Петербурга 6 февраля.

Депутат требовал возбудить уголовные дела по статье 267 УК РФ о блокировании транспортных коммуникаций в отношении тех, кто принял такое решение.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что улицы были перекрыты в связи с возможным началом несогласованный акций протеста в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального.

Начальник полиции (по охране общественного порядка) Дмитрий Веселов отметил, что полицейские выполняли свои обязанности в соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 13 закона «О полиции».

Напомним, что 6 февраля в Северной столице не проходили несогласованные протестные акции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице завершился несогласованный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Протестующие смогли пройти от Пионерской площади к ЗакСу, однако не обошлось без задержаний и попыток прорваться через полицию к Невскому проспекту.