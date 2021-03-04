Петербургский комик Илья Соболев снял пародию на члена Совфеда Людмилу Нарусову

Известный петербургский комик Илья Соболев опубликовал в своем Instagram пародию на сенатора от Тувы в Совете Федерации Людмилу Нарусову.

Блогер выбрал для ролика видеозапись с комментарием Нарусовой по поводу одиночных пикетчиков. «Мы ведь, по-моему, приняли закон о недопустимости одиночных пикетов. Есть такой? Их можно проводить? Не знаю, коллеги. Когда я вижу каких-то маргинальных людей бомжового вида около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, ну, неприятно это», — говорит политик.

После завершения фразы картинка меняется: Соболев в костюме, якобы пародирующем внешний вид сенатора, продолжает её выступление, подражая интонациям Нарусовой. «Можно еще вопрос задам, коллеги? А вот женщины — у них дети плачут. У нас же запретили плакать, нет? Мне крайне неприятно, что они плачут, есть повод какой-то что ли? Прекрасно живем!», — иронизирует комик.

Напомним, что неоднозначно воспринятое высказывание по теме одиночных пикетов член Совфеда сделала на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству. Председатель комитета Андрей Клишас в ответ предложил Нарусовой разработать проект закона о запрете подобных выступлений.

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