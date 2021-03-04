Петербург хотят сделать свадебной столицей России

Скорее всего, свадебные церемонии в Петербурге будут пользоваться большой популярностью среди туристов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Скорее всего, свадебные церемонии в Петербурге будут пользоваться большой популярностью среди туристов. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В четверг, 4 марта, комитет по развитию туризма и комитет по делам ЗАГС Северной столицы заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития свадебного туризма.

В скором времени на сайте Смольного опубликуют программы, которые позволят всем желающим, — причем не только гражданам РФ, но и иностранцам, — организовать свадебное торжество на берегах Невы, передают «Невские Новости». Как отмечает председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, Петербург располагает всем необходимым для проведения впечатляющих церемоний.

Городские власти в сотрудничестве с туристическим бюро разработают несколько вариантов свадеб, которые будут предлагать на выбор парам, желающим скрепить свой союз брачными узами в Петербурге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совсем недавно, 14 февраля, в России сыграли первую свадьбу прямо в небе.