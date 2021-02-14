В России сыграли первую свадьбу в небе

В День всех влюбленных в России сыграли первую свадьбу в воздухе. Фото: Пресс-служба Aviasales.ru

В День всех влюбленных в России сыграли первую свадьбу в воздухе. Фото: Пресс-служба Aviasales.ru

В День всех влюбленных в России сыграли первую свадьбу в воздухе.

Всего 27 влюбленных пар отправились на свидание в небе на специальном рейсе из Москвы в Москву с остановкой на фуршет в Калуге. Подробности рассказали пресс-службе Aviasales.

«Дорогие новобрачные теперь вы можете прикоснуться масками», — говорится в сообщении.

Пара Тимофей и Аида поженились прямо в небе. Бортпроводница объявила молодых мужем и женой, после чего они обменялись кольцами. Молодые люди вошли в число победителей конкурса и получили возможность сыграть свадьбу прямо в небе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что свадьба прошла в Дербенте – на ней гуляли 30 пар, которые решили отметить торжество одновременно. Поздравить молодожён пришли более десяти тысяч гостей – например, супружеская пара, состоящая в браке уже 60 лет.