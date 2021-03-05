Названы самые психологически устойчивые к пандемии COVID-19 люди

Самыми устойчивыми к пандемии людьми являются те, кому свойственны безрассудство, наглость и склонность к подлости. Фото: pixabay

Самыми устойчивыми к пандемии людьми являются те, кому свойственны безрассудство, наглость и склонность к подлости. Фото: pixabay

Психологи из Университета Флоренции выяснили, какой тип людей наиболее устойчив к коронавирусной пандемии.

Как сообщают «Известия», для выявления взаимосвязи между психопатией и благополучным состоянием на карантине ученые провели исследование. Участникам предлагалось заполнить анкету для измерения психопатических черт в характере и выяснения их восприятия риска заболевания коронавирусом. После психологи проанализировали их уровень благополучия во время изоляции. В опросе участвовали более 600 человек.

Результаты показали, что самыми устойчивыми к пандемии людьми являются те, кому свойственны безрассудство, наглость и склонность к подлости. Они мало нервничали во время изоляции. В то же время опрошенные с неустойчивой психикой и перепадами настроения испытывали больше стресса.

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