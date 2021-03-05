В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23 520 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 23 520 человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За сутки медики обследовали 23 520 горожан.

Об этом стало известно в пятницу, 5 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, за указанный период был обработан 5 621 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 419 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 145 человек. Добровольцы выполнили 5 826 заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские власти не исключают третьей волны коронавируса.

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