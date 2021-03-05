В Ленобласти отправлен под арест экс-глава Кировского района за намеренное банкротство «Водоканала» и долги в 600 млн

В Ленинградской области избрали меру пресечения бывшему главе администрации Кировского муниципального района, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Он арестован на два месяца.

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь на должности главы районной администрации с 31 января, создал преднамеренную кредиторскую задолженность предприятия «Водоканал Кировского района» при содействии директора «Водоканала» и Комитета по управлению муиципальным имуществом.

По версии следствия, зная об убыточной деятельности предприятия, чиновник из корыстных побуждений не стал оспаривать и расторгать необоснованные договоры, заключенные «Водоканалом», не препятствовал изъятию муниципального имущества и не сменил руководство. В результате задолженность организации составила более 600 млн рублей — это привело к признанию предприятия несостоятельным (банкротом) и открытию в отношении него конкурсного производства.