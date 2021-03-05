За февраль в Петербурге очистили от сосулек и снега больше 8 тысяч домов

За февраль в Петербурге очистили от сосулек и снега больше 8 тысяч домов
Как считает Бондаренко, управляющим организациям необходимо больше общаться с горожанами и рассказывать о работах по уборке снега. Это поможет петербуржцам понять, где не доработали коммунальщики. Фото: Жилищный комитет Санкт-Петербурга

По итогам февраля от снега и сосулек очистили 8 025 домов Северной столицы. Об этом в четверг, 4 марта, оповещает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

На горячую линию Жилищного комитета за этот период поступило 361 обращение по вопросам качества уборки. Чаще всего заявки принимались от жителей Крансосельского, Невского и Фрунзенского района. В 347 случаях обращения уже обработаны и работы по ним завершены.

В общей сложности, за февраль от наледи и снега коммунальщики избавили 8 025 домов. Особенно сложно пришлось в период сильного снегопада, обрушившегося на город в период с 21 по 23 февраля. Ежедневно на борьбу с сугробами выходили 1 100 кровельщиков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что внимание жителей Центрального района привлек странный трактор, который вместо уборки стоял на одном месте заведенным и мешал горожанам шумом и выхлопными газами.

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