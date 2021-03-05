Стоимость iPhone 12 Pro упала примерно на 15%

Цены на смартфон iPhone 12 Pro от американской компании Apple на российском рынке опустились на 15%.

По словам экспертов, на это повлияли налаженные поставки и отсутствие дефицита.

В каталоге Hi-Tech mail.ru iPhone 12 Pro c 128 ГБ памяти сейчас стоит 85 289 рублей. При этом на сайте производителя гаджет можно найти за 100 тысяч рублей. Самая дорогая версия с 512 ГБ памяти обойдется в 130 тысяч.

Кроме того, подешевел и iPhone 12 с 64 ГБ памяти. Сейчас его можно приобрести за 62 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что iPhone научился распознавать владельца по лицу, даже если человек находится в защитной маске. Специалистам Apple удалось решить эту проблему для пользователей с Apple Watch.