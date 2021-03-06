В субботу Пулково работает без отмен и задержек

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Вылеты из Пулково, как и прибытие в Петербург, осуществляются в штатном режиме. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня петербургский аэропорт работает без отмен и задержек. В небо над Северной столицей поднимутся все запланированные самолеты.

Об этом стало известно в субботу, 6 марта. Как сообщили на сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский аэропорт Пулково вновь попал в ежегодный рейтинг аэропортов по уровню удовлетворенности пассажиров качеством обслуживания, составляемый Международным советом аэропортов.