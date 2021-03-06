В субботу петербуржцев ожидает снегопад

В первый выходной после окончания трудовой недели в Петербурге будет снежно и ветрено. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В субботу, 6 марта, в городе будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он постепенно закроет небо плотными облаками, во второй половине дня принесет снегопады и усилит ветер.

Температура воздуха опустится до 0-2 градусов мороза, в Ленобласти столбик термометра покажет отметку от -4 до +1. Подует юго-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, после полудня с усилением до 5-10 м/с, порывистый.

Атмосферное давление будет снижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая погода ждет жителей Петербурга в преддверии 8 марта.