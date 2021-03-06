Субботним утром дороги Петербурга свободны от пробок

Жители Северной столицы высыпаются в первый выходной после трудовой недели. Дороги города свободны от пробок.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 8:30 часам дорожная ситуация оценивается в один балл. К 9 часам пробки увеличатся до двух баллов. В 14 ситуация на городских трассах ухудшится до 4-х.

Так, небольшие скопления машин наблюдаются на Садовой улице, Невском и Лиговском проспектах, набережной Обводного канала, Кременчугской улице, Суворовском проспекте, Московском проспекте и Софийской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня жителей Петербурга ожидает снегопад. Температура воздуха опустится до 0-2 градусов мороза.