Полицейские задержали около сотни нелегалов в ходе рейда в Невском районе

Полицейские задержали около сотни нелегалов в ходе рейда в Невском районе
Стражи порядка провели проверку. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Полицейские провели профилактический рейд в Невском районе Петербурга. Они обошли более 5,5 тыс. квартир, где выявили нарушения миграционного законодательства.

Почти 70 участковых проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. При этом акцент сделали на выявление так называемых «резиновых» квартир.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в 28 жилых домах стражи порядка выявили около 130 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала сомнения. При этом в 11 квартирах был выявлен факт массового проживания иностранных граждан.

Порядка 100 человек доставили в отдел для привлечения к административной ответственности. Также были установлены факты фиктивной постановки на учет мигрантов в двух квартирах: на проспекте Солидарности и проспекте Большевиков. Возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские поймали полсотни нелегалов на Апрашке. В ходе рейда полиция нашла контрафактные товары в трех павильонах.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости СПб проверка


 

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