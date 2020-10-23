Полицейские поймали полсотни нелегалов на Апрашке

Полицейские поймали полсотни нелегалов на Апрашке
Профилактический рейд на Апрашке. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции Петербурга провели профилактический рейд на рынке Апраксин двор, расположенном на Садовой улице.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе рейда полиция нашла контрафактные товары в трех павильонах: более 200 пар обуви и около 30 сумок, на которые не нашлось сопроводительных документов. Еще в двух торговых точках нашли одежду и аксессуары для мобильных телефонов с чужими товарными знаками. Возбуждены дела об административном производстве.

Найденный контрафакт. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Кроме того, стражи порядка проверили соблюдение миграционного законодательства. Правоохранители проверили документы почти у сотни человек, из них 50 человек находились в России нелегально. Их доставили в отделы полиции.

Задержанные на рынке мигранты. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Также полиция привлекла к административной ответственности двух водителей, припарковавшихся не в том месте.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала года Балтийская таможня выявила 26 млн контрафактных товаров.

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