С начала года Балтийская таможня выявила 26 млн контрафактных товаров

С начала года Балтийская таможня выявила 26 млн контрафактных товаров
Выявленный таможенниками контрафакт. Фото: пресс-служба Балтийской таможни

Балтийская таможня подвела предварительные итоги борьбы с контрафактом за девять месяцев текущего года.

Как сообщили в пресс-службе таможни, за три квартала таможенники нашли 25 млн 988 тыс. 415 единиц товаров с признаками нарушения прав интеллектуальной собственности.

Чаще всего среди контрафактных товаров встречались одежда, ткань, сумки, игрушки, печатная продукция, автозапчасти и рис. С начала 2020 года Балтийская таможня открыла 27 дел об административных правонарушениях в отношении 3,8 млн единиц товаров.

Сумма предотвращенного ущерба правообладателям составила более 207 млн рублей.

Обычно выявлялись подделки таких товаров, как одежда Armani, Louis Vuitton, Burberry, Hermes, Versace, Tommy Hilfiger, обувь Adidas, игрушки Hot wheels, Marvel, стикеры Angry birds, Смурфы, ткань Burberry, Chanel, Louis Vuitton, автозапчасти Renault, Opel, Зил, Hyundai и др.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что магазин в Выборге торговал контрафактной одеждой и обувью.

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Балтийская таможня контрафакт


 

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