Ученый рассказал, кому может потребоваться повторная вакцинация против коронавируса

По словам исполняющего обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Министерства здравоохранения России Дмитрия Лиознова, некоторым людям может потребоваться две прививки от коронавируса.

Как объяснил эксперт на Конгрессе педиатров России в субботу, 6 марта, у части пациентов после завершения полного цикла вакцинации может выработаться слишком мало антител, и тогда человеку потребуется пройти оба этапа процедуры повторно, передает РИА Новости.

Лиознов также добавил, что всех граждан, попадающих в группу повышенного риска, планируются привить в течение 1-2 лет. На данный момент специалист решают проблему, возникшую в связи с отсутствием критериев, являющихся достаточным основанием для вакцинации переболевших. Возможно, это будут определять по уровню иммуноглобулинов или «клеточному ответу».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил первую тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона».