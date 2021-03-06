Сенат США принял пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн

По словам Джо Байдена, благодаря принятию данного законопроекта среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год может рассчитывать в общей сложности на 5,6 тысячи долларов помощи. Фото: pixabay

По словам Джо Байдена, благодаря принятию данного законопроекта среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до 100 тысяч долларов в год может рассчитывать в общей сложности на 5,6 тысячи долларов помощи. Фото: pixabay

Американские сенаторы утвердили пакет мер по стимулированию экономики в условиях кризиса, объем господдержки оценивается 1,9 триллиона долларов.

Основная часть пакета будет направлена на чеки в размере 1,4 тысячи долларов, которые выдадут большинству налогоплательщиков Соединенных Штатов. Кроме того, финансовую поддержку окажут местным властям, школам и предпринимательства. Во время голосования 50 сенаторов высказались в пользу принятия законопроекта, 49 были против, один республиканец воздержался.

Теперь бумагам предстоит пройти согласование в палате представителей и, в случае одобрения, проект подпишет президент Джо Байдена. Из документа, отметим, исключили положение об увеличении минимального размера оплаты труда до 15 долларов в час. Этого показателя планировалось достичь к 2025 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме предложили ввести выплаты для детей, находящихся на домашнем обучении.