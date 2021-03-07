Воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок

Воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок
Пробки в Петербурге. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Жители Северной столицы высыпаются перед началом новой рабочей недели. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в воскресенье, 7 марта, к 9 часам дорожная ситуация оценивается в один балл. К 10часам пробки увеличатся до двух баллов. В 12 ситуация на городских трассах ухудшится до 3-х.

Небольшие заторы наблюдаются на площади Ленина, набережной Обводного канала, Адмиралтейской набережной, Невском, Лиговском, Московском и Суворовском проспектах, Садовой, Глинки, Большой Морской и Благодатной улицах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая неделя весны завершится в Петербурге морозами и снегом. Температура воздуха в дневное время опустится до минус 4-6 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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