Воскресным утром дороги Петербурга свободны от пробок

Жители Северной столицы высыпаются перед началом новой рабочей недели. Об этом свидетельствует ситуация на дорогах города.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в воскресенье, 7 марта, к 9 часам дорожная ситуация оценивается в один балл. К 10часам пробки увеличатся до двух баллов. В 12 ситуация на городских трассах ухудшится до 3-х.

Небольшие заторы наблюдаются на площади Ленина, набережной Обводного канала, Адмиралтейской набережной, Невском, Лиговском, Московском и Суворовском проспектах, Садовой, Глинки, Большой Морской и Благодатной улицах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая неделя весны завершится в Петербурге морозами и снегом. Температура воздуха в дневное время опустится до минус 4-6 градусов.