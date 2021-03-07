Ленинградский рок-клуб празднует 40-летие

Ленинградский рок-клуб был открыт 40 лет назад. Фото: скриншот GoogleMaps

Ленинградский рок-клуб был открыт 40 лет назад. Фото: скриншот GoogleMaps

Датой основания музея считается 7 марта 1981 года.

Ленинградский рок-клуб сегодня, 7 марта, празднует свое сорокалетие. Именно в рок-клубе творили будущие легенды – они собирались в 13 доме на улице Рубинштейна и создавали хиты.

Популяризатор рока Артемий Троицкий отметил, что в СССР рок был очень популярен – особенно среди молодежи. Музыку писали люди с нестандартным мышлением, музыкальными и поэтическими амбициями, заявил эксперт в разговоре с ТАСС.

Троицкий считает, что ленинградский рокеры были более сплоченными, чем те, которые творили в Москве. Музыканты объединялись, общались, создавали общие проекты. Именно поэтому рок-клуб появился в Ленинграде.

В разное время в Ленинградском рок-клубе выступали группа «Кино», «АукцЫон», «Аквариум», «Алиса», ДДТ и многие другие широко известные музыканты.

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